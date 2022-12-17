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17.12.2022, 14:00

В Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фото

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В Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фото
В Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фото
В Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фотоВ Киеве наряжают главную елку страны, возле нее можно будет подзарядить гаджеты – фото

В Киеве на Софиевской площади устанавливают и наряжают главную новогоднюю елку Украины, рядом с ней можно будет подзаряжать гаджеты. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"На Софийской площади уже практически смонтировали и начинают украшать символическую елку несокрушимости", – написал Кличко.

Он рассказал, что в этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров.

"Ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы", – сообщил мэр.

Он добавил, что рядом с генератором в специальной палатке будут обустроены точки для подзарядки гаджетов.

Елку украсят игрушками прошлых лет – около тысячи шаров синего и желтого цвета и белых голубей, верхушку ее будет венчать герб Украины.

Нижнюю часть елки оформят стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

Мэр напомнил, что елку устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители.

"Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет", – сообщил Кличко.

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Теги: новый год, киев, елка
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