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Какие времена, такая и елка. В Николаеве новогоднее "дерево" будет в стиле милитари – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 18:02
Какие времена, такая и елка. В Николаеве новогоднее
Фото: Суспильне

В Николаеве новогоднюю елку создают на месте скульптуры Святого Николая с помощью маскировочных сеток. Впоследствии конструкцию украсят иллюминацией. Об этом сообщает Суспильне.

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Скульптуру покровителя города Святого Николая еще в октябре закрыли от обстрелов мешками с песком. В канун праздников защитную конструкцию покрыли шестью маскировочными сетками, которые сделали волонтеры.

Какие времена, такая и елка. В Николаеве новогоднее "дерево" будет в стиле милитари – фото

"Елка будет состоять из шести секций, каждая секция в высоту – 6 метров, в ширину – 2,5 метра. Затем будет демонтаж, будет разворачиваться каждый "лепесток", мы так назвали, сверху вниз, и стягиваться стяжками. После этого елка будет украшена шариками и гирляндами", — рассказала организатор производства Наталья Куличковская.

Какие времена, такая и елка. В Николаеве новогоднее "дерево" будет в стиле милитари – фото

Начальник городского управления культуры Юрий Любаров сказал, что проект назвали "Елка несгибаемых".

"Какие времена, такая и елка. Здесь защитное сооружение вокруг Святого Николая, и вокруг этого защитного сооружения еще одно защитное сооружение сейчас отстраивается. Это будет такой символ николаевского Нового года, Рождества этого года", – рассказал Любаров.

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Вадим Ребрина
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Николаев новый год рождество
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