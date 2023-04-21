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21.04.2023, 15:27

В Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фото

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В Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фото
В Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фото
В Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фотоВ Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фото

Сегодня, 21 апреля, в Киеве состоялось прощание с погибшим воином 68 отдельной егерской бригады, бывшим народным депутатом Олегом Барной.

Экс-нардеп от БПП, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна погиб 17 апреля 2023 года.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна. Пан Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", – рассказали побратимы Барны.

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Теги: Олег Барна, война, смерть
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