В Киеве попрощались с погибшим на фронте экс-нардепом Олегом Барной – фото

Сегодня, 21 апреля, в Киеве состоялось прощание с погибшим воином 68 отдельной егерской бригады, бывшим народным депутатом Олегом Барной.

Экс-нардеп от БПП, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна погиб 17 апреля 2023 года.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна. Пан Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", – рассказали побратимы Барны.