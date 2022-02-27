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27.02.2022, 10:57

Захватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Захватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фото
Захватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фото
Захватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фотоЗахватили под Гостомелем. СБУ опубликовала секретные документы российской армии – фото

Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы российской армии, которые украинские бойцы захватили в битве за аэродром Гостомель.

Отмечается, что украинские силы получили поименные данные российских захватчиков, секретные пароли и шифры – это поможет понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди захваченных документов также были:

– боевой расчет с позывными командиров и бойцов;

– схемы действий российской армии: пути нападения, отхода, заправок и т. д.;

– условные знаки врага, в частности дешифрование команд управления.

Документы также будут доказательной базой в суде, ведь они позволяют контролировать каждую фамилию оккупантов. Те, кто останется в живых, обязательно будут наказаны, заверили в СБУ.

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Теги: войска РФ, война, сбу, разведка, документы
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