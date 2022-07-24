После того, как спецы контрразведки уничтожили ударным дроном российский танк Т-72, один из оккупантов решил поделиться с мамой впечатлениями об этом событии в перехваченном СБУ телефонном разговоре.

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"Сегодня такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Они все на танке смотрели кино. Короче, в башню сбросили, б..., дроном! Дроном, мама, дроном, это п...ц! Просто подлетели, сбросили боеприпас, и его разорвало, и всех разорвало. Ну ты поняла, да? Мы сегодня кости собирали, я тебе говорю", – говорит не вполне трезвым голосом российский захватчик.

И продолжает, видимо, имея в виду "патриотический настрой" своего папы: "Ты папу, б..ь, будоражь, чтобы он по поводу войны откинул все эти мысли, потому что мы тут такой п...ы получаем, е...ть..."

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Сергей Бережной

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