"Выхода не слышно, просто фффф две секунды – и бам, бам" – перехват ГУР

Оккупанты делятся впечатлениями от применения ВСУ "каких-то новых РСЗО", которые работают с такого расстояния, что их залп в зоне попадания ракет не слышно и тревогу россияне объявить не успевают. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Мы сейчас с разведосами тут живем, так два дня назад прилетело в здание. Какой-то х..й е...т, выхода не слышно них...я, просто фффффф две секунды – и бам, бам", – рассказывает один.

Другой предполагает, что это какая-то "бесшумная польская х...я", но первый говорит, что это "РСЗО типа "Града" или "Урагана", но только она беззвучная, сука".

После этого оба пытаются вспомнить, как называются HIMARS, но сходу вспомнить у них получается только "хаммеры".

Оккупанты также обсуждают, что по телевизору постоянно врут про "минимальные потери" россиян, и то, что снабжение армии РФ настолько плохое, что возвращающиеся после ранения, сами привозят для себя "ночники".

Из-за возрастных ограничений запись этого перехвата можно послушать только на YouTube.

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Сергей Бережной

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