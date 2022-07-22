"Сбегают, п**ды получат и обратно бегут. Одно село взять не могут" – перехват СБУ
Некоторых оккупантов веселит, что их приятелей становится все меньше. Один из них в разговоре с женой, хихикая, рассказывал, что они под Изюмом несут тяжелые потери, но не могут взять даже одно село. Запись телефонного разговора публикует СБУ.
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"В Изюме пацанов так гоняли, нах..., что они все кончились. По пешеходному мосту их гоняли – без танков, без БМП... Просто так бегали туда. Сбегают, п..ды получат – и обратно бегут", – говорит оккупант.
Он говорит, что если поедет в отпуск домой, то обратно уже не вернется.
"Сорок человек осталось. Сорок. И эти сорок три дня назад пошли вперед, нах... И из этих сорока там осталось человек двадцать, нах... Мы не можем деревню взять одну, нах... Поехали – двадцать человек убило, сто раненых, нах... Я в ах... с 23 февраля и до сих пор, нах..."
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