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"Путин сдох уже, по-моему. То ли резервы закончились" – перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 16:59
Иллюсртативное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

Россияне уже расхотели воевать, говорит один из террористов в телефонном разговоре, который СБУ перехватила под Изюмом.

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"Смотрю, что-то Путин сдох уже, по-моему. То ли резервы закончились, то ли что-то еще... Я так понял, воевать уже никто не хочет..." – рассказывает жене один из боевиков. 

Он считает, что россияне "сливаются уже" и "на нас все повесили".

И дальше он с насмешкой говорит, что украинцам "надо памятник поставить за то, что развеяли миф о непобедимой российской армии". 

Слушайте также: "Мы тут проигрываем, давят нас" – перехват СБУ

Сергей Бережной
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телефонный разговор перехват СБУ
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