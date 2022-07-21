"Путин сдох уже, по-моему. То ли резервы закончились" – перехват СБУ

Россияне уже расхотели воевать, говорит один из террористов в телефонном разговоре, который СБУ перехватила под Изюмом.

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"Смотрю, что-то Путин сдох уже, по-моему. То ли резервы закончились, то ли что-то еще... Я так понял, воевать уже никто не хочет..." – рассказывает жене один из боевиков.

Он считает, что россияне "сливаются уже" и "на нас все повесили".

И дальше он с насмешкой говорит, что украинцам "надо памятник поставить за то, что развеяли миф о непобедимой российской армии".

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Сергей Бережной

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