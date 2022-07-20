"Мы тут проигрываем, давят нас" – перехват СБУ

Оккупанты в разговорах с родными не скрывают, что ситуация "совсем не такая, как показывают по телевизору" в России. Об этом свидетельствует "звонок родителям", перехваченный Службой безопасности Украины.

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"Мы проигрываем пока... Это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем... Давят нас, давят..." – говорит оккупант.

По его словам, россияне несут серьезные потери – в его полку "из 90 танков осталось знаешь сколько? Осталось танков 14, наверное".

При этом артиллерия у РФ "настолько кривая, что можно километрами измерять промахи", – говорит он. Новобранцев-артиллеристов обучают два дня, потом "отправляют на передок. И они никуда не могут попасть, вообще не могут."

29 июня спикер СБУ Артем Дехтяренко сказал в интервью, что украинские спецслужбы прослушивают и записывают все переговоры оккупантов и что эти записи должны потом стать доказательствами военных преступлений россиян.

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Сергей Бережной

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