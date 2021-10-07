В деле, по которому подозревают мэра Одессы Геннадия Труханова, фигурируют еще 15 человек. По версии следствия, они нанесли почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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В НАБУ пишут, что подозревают 16 человек в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и отмывании незаконно полученных денег. По версии следствия, 10 из них входили в преступную организацию, а остальные были соучастниками.

Детективы считают, что фигуранты дела разработали механизм, по которому в 2016-2019 годах земля в Одессе передавалась заранее определенным компаниям в обход конкурса. Из-за этого бюджет Одессы не получал наибольшую экономическую выгоду. Эксперты оценили общий ущерб в 689 млн грн.

В НАБУ утверждают, что застройщики платили деньги преступной организации, а она через подконтрольных лиц в горсовете Одессы обеспечивала принятие нужного решения об аренде земельных участков.

Пр версии правоохранителей, члены преступной организации получали от застройщика реальную стоимость права застройки (100-200 млн грн за участок) и за это гарантировали ему право на застройку участка (суперфиций) "фактически даром".

В Бюро заявляют, что фигуранты к своей деятельности привлекали представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на нужные решения им предлагали деньги, квартиры в новостройках и другие материальные блага, пишут правоохранители.

В НАБУ также говорят, что преступная организация применяла конспиративные и контрразведывательные действия: вербовала новых членов с допросом на полиграфе, использовала защищенные каналы связи, проводила встречи в помщениях с усиленной защитой.

В НАБУ отметили, что подозревают в участии в преступной организации таких людей (должности указаны на момент событий, которые рассматривало следствие):

– руководителя преступной организации;

– мэра Одессы;

– главу комиссии горсовета Одессы по вопросам коммунальной собственности;

– главу земельной комиссии горсовета;

– руководителя юридического департамента горсовета;

– руководителя и заместителя руководителя департамента коммунальной собственности горсовета;

– трех лиц, которые обеспечивали финансовый контроль, юридическое сопровождение и координацию действий участников преступной организации.

Также в НАБУ говорят, что подозрения предъявили еще шестерым людям, которые, по версии следствия, были соучастниками. Среди них – заммэра Одессы, экс-руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, собственники компании-застройщика и ее топ-менеджеры.

Некоторые подозреваемые находятся за пределами Украины, о подозрении им сообщили заочно, отметили в Бюро.

Вчера генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову, чиновникам из Одессы и "одному известному одесситу" по делу о незаконной выдаче земли под застройку.

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, в рамках этого дела Специализированная антикоррупционная прокуратура подписала подозрение бизнесмену Владимиру Галантернику.

Марк Сировой

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