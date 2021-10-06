Венедиктова подписала подозрение Труханову

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом она сообщила в Facebook.

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Она сообщила, что подписала пять подозрений "по важному для Одесского региона делу", которое вели Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит", – написала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, следствие считает, что все эти люди были причастны к незаконному завладению земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - добавила она.

Венедиктова говорит, что эксперты установили 533 млн грн ущерба городскому бюджету, однако эта сумма может измениться до окончания расследования и передачи дела в суд.

LIGA.net обращалась за комментарием в пресс-службу НАБУ. Там сказали, что уточнят детали в течение часа.

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Марк Сировой

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