Венедиктова подписала подозрение Труханову
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом она сообщила в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она сообщила, что подписала пять подозрений "по важному для Одесского региона делу", которое вели Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит", – написала генпрокурор.
По словам Венедиктовой, следствие считает, что все эти люди были причастны к незаконному завладению земельными участками в Одессе.
"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - добавила она.
Венедиктова говорит, что эксперты установили 533 млн грн ущерба городскому бюджету, однако эта сумма может измениться до окончания расследования и передачи дела в суд.
LIGA.net обращалась за комментарием в пресс-службу НАБУ. Там сказали, что уточнят детали в течение часа.
Новость дополняется...
- Ранее НАБУ и САП подозревали Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из городского бюджета. По версии следствия, здания завода Краян для мэрии были куплены по завышенной стоимости. Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова, и 11 лет – для его зама Павла Вугельмана.
- 9 июля 2019 года Малиновский суд Одессы оправдал всех фигурантов дела завода Краян, в том числе мэра Одессы. Однако в феврале 2021-го Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор.
- Осенью 2020-го из-за скандального решения КСУ по антикор реформе Высший антикоррупционный суд закрыл два дела против Труханова.
Комментарии