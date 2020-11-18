Из-за решения КСУ. Высший антикорсуд закрыл еще одно дело против Труханова
Суд также отменил арест на имущество мэра Одессы Труханова и его экс-жены Колтуновой
Из-за скандального решения Конституционного по антикоррупционной реформе Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом говорилось в заседании суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Судья отметил, что дело закрыто, так как норма об уголовной ответственности за недостоверное утратила силу после решения КСУ.
Суд также снял арест с имущества, которое было привлечено в качестве вещевых доказтельств. Колтуновой и Труханову вернули смартфоны iPhone.
Это дело касалось недкларирования Трухановым имущества его экс-жены Татьяны Колтуновой на 32 млн грн и 18 млн грн, отмечают в Центре противодействия коррупции. По данным следствия, Труханов сохранял с ней отношения в течение 2015-16 годов.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикор законодательство.
- 5 ноября из-за решения КСУ Высший антикорсуд закрыл дело против Труханова, по материалам которого он обвинялся в недостоверном декларировании 16 млн грн за 2017 год.
Читайте также: Высший антикорсуд отменил свой первый в истории приговор из-за решения КСУ
Комментарии