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Из-за решения КСУ. Высший антикорсуд закрыл еще одно дело против Труханова

18.11.2020, 16:33
Из-за решения КСУ. Высший антикорсуд закрыл еще одно дело против Труханова - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)

Суд также отменил арест на имущество мэра Одессы Труханова и его экс-жены Колтуновой

Из-за скандального решения Конституционного по антикоррупционной реформе Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом говорилось в заседании суда.

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Судья отметил, что дело закрыто, так как норма об уголовной ответственности за недостоверное утратила силу после решения КСУ.

Суд также снял арест с имущества, которое было привлечено в качестве вещевых доказтельств. Колтуновой и Труханову вернули смартфоны iPhone.

Это дело касалось недкларирования Трухановым имущества его экс-жены Татьяны Колтуновой на 32 млн грн и 18 млн грн, отмечают в Центре противодействия коррупции. По данным следствия, Труханов сохранял с ней отношения в течение 2015-16 годов.

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Марк Сировой
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