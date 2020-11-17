Высший антикорсуд отменил свой первый в истории приговор

ВАКС отменил приговор, вынесенный в связи с умышленным непредставлением электронной деклараций

Высший антикоррупционный суд отменил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, отменить приговор пришлось из-за скандального решения Конституционного суда, признавшего незаконным привлечение к ответственности за ложь в декларациях.

Уточняется, что это был первый приговор ВАКС в истории, на очереди еще четыре уже имеющихся приговора за недекларирование, которые рано или поздно будут отменены.

30 октября 2019 года ВАКС признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в служебном подлоге – она умышленно не подавала электронные декларации.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.

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Наталия Медведева

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