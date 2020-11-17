Конституционный кризис. Глава представительства ЕС напомнил о безвизе и реформах

Матти Маасикас отметил, что в Украине "реформы надо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства"

Украинская власть с полной отдачей должна продолжать реформы, в том числе и антикоррупционную, которая была условием получения безвизового режима. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, выступая на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", сообщает Укринформ.

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Он отметил, что хотя коронавирус не позволяет пока лучше воспользоваться безвизовым режимом, но возможность для украинцев свободно путешествовать по странам ЕС является огромным достижением.

"Мы действовали в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Это дорога с двусторонним движением – были обязательства с украинской стороны, которые были выполнены, и, соответственно, мы ввели такой режим. Некоторые из этих обязательств были поставлены под вопрос именно КСУ", – отметил Маасикас.

Он подчеркнул, что лидеры страны должны посмотреть "в глаза этим вызовам, связанным с КСУ и конституционным кризисом, и делать все необходимое для того, чтобы восстановить и декларации о доходах чиновников, и правовую определенность вокруг НАБУ".

Глава представительства ЕС напомнил, что прошло уже три недели с момента принятия решений КСУ.

"Реформы надо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства страны", – сказал Маасикас.

30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.

3 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличит кворум для КСУ с 12 до 18 судей.

4 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить количество голосов для принятия КСУ решений.

5 ноября четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях суда до урегулирования кризиса, работа Большой палаты КСУ

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Арина Толина

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