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Конституционный кризис. Глава представительства ЕС напомнил о безвизе и реформах

17.11.2020, 16:42
Конституционный кризис. Глава представительства ЕС напомнил о безвизе и реформах - Фото
Матти Маасикас (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Матти Маасикас отметил, что в Украине "реформы надо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства"

Украинская власть с полной отдачей должна продолжать реформы, в том числе и антикоррупционную, которая была условием получения безвизового режима. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, выступая на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", сообщает Укринформ.

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Он отметил, что хотя коронавирус не позволяет пока лучше воспользоваться безвизовым режимом, но возможность для украинцев свободно путешествовать по странам ЕС является огромным достижением.

"Мы действовали в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Это дорога с двусторонним движением – были обязательства с украинской стороны, которые были выполнены, и, соответственно, мы ввели такой режим. Некоторые из этих обязательств были поставлены под вопрос именно КСУ", – отметил  Маасикас.

Он подчеркнул, что лидеры страны должны посмотреть "в глаза этим вызовам, связанным с КСУ и конституционным кризисом, и делать все необходимое для того, чтобы восстановить и декларации о доходах чиновников, и правовую определенность вокруг НАБУ".

Глава представительства ЕС напомнил, что прошло уже три недели с момента принятия решений КСУ.

"Реформы надо продолжать с абсолютно полной отдачей со стороны политического лидерства страны", – сказал Маасикас.

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Арина Толина
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