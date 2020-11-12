КСУ неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей

В КСУ сообщили, что судьи сейчас работают дистанционно

Конституционный суд Украины неделю не может собрать кворум судей, потому что у некоторых из них выявили COVID-19. Об этом LIGA.net сообщила глава аппарата КСУ Марьяна Гайовская.

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"На сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", – сказала Гайовская.

Она уточнила, что в суде не проходили заседания, в котором бы принимали участие судьи с диагнозом COVID-19 или его признаками.

30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.

3 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличит кворум для КСУ с 12 до 18 судей.

4 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить количество голосов для принятия КСУ решений.

5 ноября четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях суда до урегулирования кризиса, работа Большой палаты КСУ заблокирована.

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Арина Толина , Юрий Смирнов

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