КСУ неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей
12.11.2020, 15:29
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)
В КСУ сообщили, что судьи сейчас работают дистанционно
Конституционный суд Украины неделю не может собрать кворум судей, потому что у некоторых из них выявили COVID-19. Об этом LIGA.net сообщила глава аппарата КСУ Марьяна Гайовская.
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"На сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", – сказала Гайовская.
Она уточнила, что в суде не проходили заседания, в котором бы принимали участие судьи с диагнозом COVID-19 или его признаками.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.
- 3 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличит кворум для КСУ с 12 до 18 судей.
- 4 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить количество голосов для принятия КСУ решений.
- 5 ноября четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях суда до урегулирования кризиса, работа Большой палаты КСУ заблокирована.
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