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КСУ неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей

12.11.2020, 15:29
КСУ неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

В КСУ сообщили, что судьи сейчас работают дистанционно

Конституционный суд Украины неделю не может собрать кворум судей, потому что у некоторых из них выявили COVID-19. Об этом LIGA.net сообщила глава аппарата КСУ Марьяна Гайовская.

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"На сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", – сказала Гайовская.

Она уточнила, что в суде не проходили заседания, в котором бы принимали участие судьи с диагнозом COVID-19 или его признаками.

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Арина Толина, Юрий Смирнов
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