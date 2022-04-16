95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила российскую боевую бронированную машину. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.
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Отмечается, что единицу российской бронетехники уничтожил мобильный расчет. Использовался украинский ПТРК "Стугна-П".
На кадрах зафиксировано, как горит российская боевая машина и детонирует ее боекомплект.
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