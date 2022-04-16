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95 бригада "Стугной" уничтожила российскую боевую машину: видео горения и детонации БК видео

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 11:13
Уничтоженная российская боемашина в прицеле "Стугны" (скриншот видео ДШВ)
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95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила российскую боевую бронированную машину. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск.

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Отмечается, что единицу российской бронетехники уничтожил мобильный расчет. Использовался украинский ПТРК "Стугна-П".

На кадрах зафиксировано, как горит российская боевая машина и детонирует ее боекомплект.

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Марк Сировой
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ВСУ стугна армия рф бронетехника 95 бригада войска россии
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