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Аэроразведка ГУР получила от фонда "Повернись живим" оперативно-тактический комплекс PD-2 видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 10:30
Фото - скриншот из видео
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Фонд помощи армии "Повернись живим" передал Главному управлению разведки Минобороны оперативно-тактический комплекс БПЛА PD-2, сообщает ГУР.

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Разведка получила комплекс, в который входят два разведывательных БПЛА, наземная станция управления, мобильный пункт управления на базе полноприводного шасси, а также комплектующие и запасные части. 

Как сообщается, переданный разведке БПЛА имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способен отслеживать перемещение мобильных целей для HIMARS и других дальнобойных систем.

Каждый из двух БПЛА имеет станцию наблюдения с возможностью 30-кратного увеличения для дневного канала и 5-кратного для ночного (тепловизионного), что позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 км, а обзорную — еще дальше.

В Фонде "Повернись живим" сообщили, что стоимость переданного комплекса составляет более 30 млн гривен, и поблагодарили всех, кто передал средства для приобретения этой техники.   

ГУР утверждает, что с начала полномасштабного вторжения получило от "Повернись живим" помощь в общей сложности более чем на 1 миллиард гривен, в том числе в прошлом году Фонд передал разведчикам  комплекс Bayraktar TB2 за $16 млн.

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Сергей Бережной
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