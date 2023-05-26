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Аеророзвідка ГУР отримала від фонду "Повернись живим" оперативно-тактичний комплекс PD-2 видео

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26.05.2023, 10:30
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Фонд допомоги армії "Повернись живим" передав Головному управлінню розвідки Міноборони оперативно-тактичний комплекс БПЛА PD-2, повідомляє ГУР.

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Розвідка отримала комплекс, до якого входять два розвідувальні БПЛА, наземна станція управління, мобільний пункт управління на базі повнопривідного шасі, а також комплектувальні та запасні частини.

Як повідомляється, переданий розвідці БПЛА має радіус керованого польоту до 180 км, перебуває у повітрі до 12 годин і здатен відстежувати переміщення мобільних цілей для HIMARS та інших далекобійних систем.

Кожен із двох БПЛА має станцію спостереження з можливістю 30-разового збільшення для денного каналу та 5-разового для нічного (тепловізійного), що дозволяє вести детальну розвідку на відстані 5 км, а оглядову — ще далі.

У Фонді "Повернись живим" повідомили, що вартість переданого комплексу становить понад 30 млн гривень, і подякували всім, хто передав кошти для придбання цієї техніки.

ГУР стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення отримало від "Повернись живим" допомогу загалом на понад 1 мільярд гривень, зокрема минулого року Фонд передав розвідникам комплекс Bayraktar TB2 за $16 млн.

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Сергій Бережний
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