Родители находящихся в Украине российских оккупантов не верят их словам о том, что они участвуют в "спецоперации", а не в войне. Об этом свидетельствуют перехваты разговоров, которые публикует СБУ.

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"Это же не война, это спецоперация", – говорит российский военный своей матери.

"Ага, не война, все разбомбили нах...й, все поломали, детей поубивали, взрослых поубивали. Это не война... А че тогда?" – отвечает ему мать.

"Ну, у нас спецоперация", – продолжает настаивать оккупант.

"Людей погибло сколько, солдаты погибли, а у них спецоперация! Нифига себе!" – говорит женщина.

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Вадим Ребрина

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