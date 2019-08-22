Ахметов строит под Киевом дом площадью более 12 000 м2 - Bihus

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На месте дома может поместиться 20 футбольных полей

Журналисты-расследователи программы Bihus.info показали дом площадью 12 112 м2, который якобы строит украинский олигарх Ринат Ахметов. Об этом говорится в сюжете на YouTube.

Дом находится в 35 километрах от Киева. За забором 20 га леса, на территории находятся искусственные озера с мостиком, ландшафтный дизайн, гаражи, беседки и несколько домов. 

Строительство еще не закончено, на территории работает техника, стоят вагончики, строительные материалы и ходят люди, похоже работники. 

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Официально, как сообщают журналисты, земля и недвижимость, на которой строится Ахметов - собственность его же компании Мета-Капитал. По документам - это реабилитационно-оздоровительный комплекс. 

Ринат Ахметов - единственный украинец, который входит в рейтинг 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg и занимает 296 место. Его состояние оценивают в $5,7 млрд. 

Журналисты напоминают, что большая часть убытков государству от формулы "Роттердам +" принесла прибыль компании ДТЭК, 85% которой принадлежит Ренату Ахметову, а также ДТЭК владеет 80% украинских ТЭС. 

По данным НАБУ, формула "Роттердам +" нанесла ущерб государству в виде 18,8 млрд гривень. 

В соответствии с методикой "Роттердам +" стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину". 

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Теги: Роттердам +, ринат ахметов, набу, дом, особняк
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