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Bihus.Info: Ряд фигурантов "контрабандных" санкций СНБО успели скрыть свои активы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 22:45
Видео: Bihus.Info
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Журналисты-расследователи Bihus.Info заявляют, что некоторые фигуранты санкций Совета национальной безопасности и обороны успели "скрыть" свои активы до подписания соответствующих указов президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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По информации журналистов, фигуранты "контрабандных" санкционных списков СНБО выходили из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий перед применением санкций.

Журналисты считают, что смены учредителей и бенефициаров компаний, связанных с подсанкционными лицами, могут свидетельствовать о том, что они были предупреждены о применении к ним санкций или о том, что им умышленно дали время и возможность защитить свои активы.

В качестве примера Bihus.Info приводит, случай с одним бизнесменом, который попал под санкции по решению СНБО от 15 апреля, а указ Зеленского по утверждению этих санкций был подписан 21 апреля.

"Александр Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров не менее шести предприятий. На пять из шести этих предприятий санкции не наложили", – заявляют журналисты и добавляют, что в некоторых случаях Черепинский выходил из состава своих предприятий за несколько дней до решения СНБО – 12 и 13 апреля.

Журналисты утверждают, что подобных случаев много, и называют людей, которые, по данным расследователей, вышли из состава учредителей предприятий между решением СНБО о введении санкций и подписанием указов президентом.

Готовя это расследование, журналисты обратились с просьбами о комментариях в Офис президента и СНБО, но не получили ответы на эти запросы.

Журналисты спросили секретаря СНБО Алексея Данилова о возможных утечках информации о санкциях и предупреждении будущих фигурантов санкционных списков. Данилов посоветовал обратиться в СНБО с официальным письмом.

  • 15 апреля Зеленский, комментируя заседание СНБО, где рассматривался вопрос о санкциях, отметил, что многие из контрабандистов имеют по два-три гражданства.
  • 5 июля по инициативе СБУ заблокированы активы 174 компаний, против которых СНБО ввел санкции и которые, по данным спецслужбы, связаны с контрабандой.

Читайте также: Как Владимир Зеленский сломал зубы, но поднял рейтинг на борьбе с контрабандой

Наталия Медведева
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bihus.info санкции контрабанда снбо Алексей Данилов
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