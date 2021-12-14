Журналист Bihus.info Данил Мокрик заявил, что президент Владимир Зеленский семь раз проиграл в суде за первую половину своей каденции. Об этом сообщается на сайте Bihus.info.

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Из семи проигранных Зеленским судов два решения являются окончательными, по пяти другим делам рассматривает апелляцию президента Большая палата Верховного суда, пишет журналист.

Первым дело против президента выиграл Владимир Горковенко, отмечает Мокрик. В мае 2019-го Зеленский попытался уволить его из Нацсовета по теле- и радиовещанию, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко о назначении Горковенко.

По словам журналиста, в декабре 2019-го Верховный Суд признал такие действия Зеленского незаконными, а в мае 2021-го Большая палата ВС отказала президенту в апелляции. Суд решил, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия – и человека нельзя уволить, просто отменив такой акт.

Аналогичным способом Зеленский пытался уволить главу Конституционного суда Александра Тупицкого и лишить дипломатических рангов нардепов Евросолидарности Артура Герасимова, Владимира Арьева, депутата Рады восьмого созыва Георгия Логвинского (Народный фронт).

Отмечается, что Верховный суд удовлетворил иски этих людей против Зеленского, решив что во всех этих случаях президент также отменял индивидуальные акты одноразового действия. Зеленский подал апелляцию, решения Большой палаты ВС пока нет.

Кроме того, в феврале 2020-го ВС стал на сторону ветерана войны Виктора Ващенко, который обращался к президенту с запросом. По закону, Зеленский должен был ответить ему лично, но это сделали сотрудники ОП, отмечает Мокрик. По словам журналиста, апелляции в этом деле не было, однако Ващенко говорил в ноябре 2021-го, что так и не получил ответа президента.

Кроме того, в сентябре 2021-го ВС удовлетворил иск гражданина Вячеслава Плескача против Зеленского о непредоставлении информации в ответ на запрос, президент подал апелляцию.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю Зеленского в КСУ Федору Вениславскому.

В апреле 2019-го Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам".

14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и подали апелляцию.

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Марк Сировой

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