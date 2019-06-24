Богдан "консультировал в кредитных мошенничествах" - Наші гроші

Глава АП Андрей Богдан во время своей работы адвокатом засветился в нескольких судебных процессах, имеющих признаки кредитного мошенничества. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші.

"Не хочешь возвращать кредит в 200 млн - окей, есть юристы, которые помогут. Появится оффшорная фирма, которая через суд выведет все деньги и имущество бизнеса на себя. А потом вернет, и банк останется в дураках. В такой оффшорке и засветился глава Администрации президента Андрей Богдан", - говорится в комментарии к видео расследования.

По словам Дениса Бигуса, Богдан "консультировал в кредитных мошенничествах".

Журналисты выяснили, что Богдан юридически сопровождал спор банка Финансы и кредит с обанкротившимся Светловодским маслосыркомбинатом из группы Клуб сыра.

Комбинат, по данным расследователей, должен был банку Финансы и кредит 150 млн грн. Когда банк попробовал взыскать долг, недвижимость из ипотеки вывели двумя судебными решениями.

За обоими стоит вергинская оффшорная компания Idelberg Resources, которая якобы дала в долг комбинату 50 млн грн. По другому иску Idelberg Resources требовала еще 150 млн грн, за которые комбинат якобы поручился. Комбинат признал этот долг и "обанкротился в ее пользу".

"Так имущество вывели из ипотеки банка, а потом продали по сниженной цене своим же структурам из Клуба сыра", - говорится в сюжете.

По данным журналистов, юридическим сопровождением сделки занималась группа Игоря Пукшина, Александра Баулина и Андрея Богдана.

Тогда правоохранители прямо заявили, что Idelberg Resources действовала в сговоре с должностными лицами Клуба сыра.

Сейчас, по информации расследователей, член правления комбината Александр Коваленко от имени Богдана, по его доверенности, продает землю главы АП под Киевом.

Богдан отказался отвечать на вопросы журналистов по этому делу. Также он сказал, что не помнит компанию Idelberg Resources.

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