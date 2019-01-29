Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Инна Богословская подала документы и внесла денежный взнос в ЦИК для участия в президентских выборах

Реклама
Реклама

Бывший народный депутат Инна Богословская принесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) денежный залог для участия в выборах президента Украины - 2,5 млн гривень наличными. Происходящее она транслировала в своем Instagram.

Деньги она поместила в черный полиэтиленовый пакет с ручками. Пачки с деньгами она доставала, сидя на стуле.

Реклама

Во время записи Богословская сказала, что хочет показать людям как выглядит взнос в ЦИК. После этого экс-нардеп начала передавать наличные в кассу. 

Позже она опубликовала фото с квитанцией оплаты: "Документы в ЦИК поданы, залог внесен, жду официальной регистрации".

Читайте также: Все кандидаты в президенты подали декларации с ошибками

Отправить:
Распечатать:
Теги: президентские выборы, деньги, залог, ЦВК, выборы президента, пакет, выборы 2019, взнос, Инна Богословская
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео
ТЭК Нафтогаз обязали раскрыть получателей крупных премий
В Украине могут запретить пластиковые пакеты
FMCG В Украине могут запретить пластиковые пакеты
Ryanair купил австрийского лоукостера
Транспорт Ryanair купил австрийского лоукостера
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Спецслужбы РФ пытались вербовать двух украинских офицеров: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео 14:59
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео
Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео 13:14
В США к весне "оживят" Сальвадора Дали - видео
В США к весне "оживят" Сальвадора Дали - видео 12:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 