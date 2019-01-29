Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео

Бывший народный депутат Инна Богословская принесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) денежный залог для участия в выборах президента Украины - 2,5 млн гривень наличными. Происходящее она транслировала в своем Instagram.

Деньги она поместила в черный полиэтиленовый пакет с ручками. Пачки с деньгами она доставала, сидя на стуле.

Реклама

Во время записи Богословская сказала, что хочет показать людям как выглядит взнос в ЦИК. После этого экс-нардеп начала передавать наличные в кассу.

Позже она опубликовала фото с квитанцией оплаты: "Документы в ЦИК поданы, залог внесен, жду официальной регистрации".

Читайте также: Все кандидаты в президенты подали декларации с ошибками