Во время боев за Мариуполь за сутки бойцы полка Азов уничтожили три бронеавтомобиля российских оккупантов, четыре БТР и БМП противника. Также было обезврежено много вражеской пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ РФ, сообщают в штабе ООС и пресс-службе Азова.

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"Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то что враг пытается захватить Мариуполь", – сказано в сообщении.

Сегодня советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что враг определился с направлениями наступления: основные усилия российские оккупанты сосредоточили на попытках взять Николаев, а также на Донбассе, в частности на захвате Мариуполя.

Оккупанты уже который день подряд продолжают ровнять Мариуполь с землей, город находится в осаде, люди круглые сутки сидят в подвалах без еды и воды. При этом оккупанты постоянно блокируют выезд людей из города, а также подвоз еды, воды и медикаментов, специально обстреливая маршруты гуманитарных коридоров.

Число погибших от российских бомбардировок и обстрелов мариупольцев превысило 2500 человек, и это только официальные данные – точно подсчитать количество погибших пока невозможно из-за постоянных обстрелов. Тела многих людей просто лежат на улице. Также мариупольцев хоронят в братских могилах.

Смотрите видео: Дым и разрушенные дома. Как выглядит осажденный Мариуполь с воздуха

Оксана Житнюк

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