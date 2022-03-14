Дым и разрушенные дома. Как выглядит осажденный Мариуполь с воздуха – видео
14.03.2022, 12:09
Мариуполь (скриншот видео полка Азов)
Бойцы полка Азов показали, как выглядит осажденный войсками России Мариуполь с воздуха. Видео опубликовано в Telegram-канале мариупольского подразделения полка.
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На кадрах видны разрушения, обстрелянные и сгоревшие многоквартирные дома. Над Мариуполем – множество очагов густого черного дыма.
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- Мариуполь две недели находится в блокаде и под непрерывным обстрелом российских захватчиков.
- Оккупанты cрывают обстрелами работу гуманитарных коридоров. В городе нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. Утрачена связь с портом.
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