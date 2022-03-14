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Дым и разрушенные дома. Как выглядит осажденный Мариуполь с воздуха – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 12:09
Дым и разрушенные дома. Как выглядит осажденный Мариуполь с воздуха – видео - Фото
Мариуполь (скриншот видео полка Азов)

Бойцы полка Азов показали, как выглядит осажденный войсками России Мариуполь с воздуха. Видео опубликовано в Telegram-канале мариупольского подразделения полка.

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На кадрах видны разрушения, обстрелянные и сгоревшие многоквартирные дома. Над Мариуполем – множество очагов густого черного дыма.

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Марк Сировой
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