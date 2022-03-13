Осажденный Мариуполь сняли со спутника: фото разрушений

Спутник компании Maxar 12 марта снял со спутника Мариуполь, который находится в осаде российских войск. Фото опубликованы European Pressphoto Agency.

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Воронки от артиллерийских обстрелов в полях и поврежденные здания, Жовтневий район, запад Мариуполя.

Пожары в промзоне, Приморский район.

Многоквартирные дома и повреждения на улице Зелинского.

Многоквартирные дома и разрушения в Жовтневом районе.

Больница с повреждениями от авиаудара, западная часть Мариуполя.

Украинский Мариуполь уже почти две недели находится в блокаде и под непрерывным обстрелом российских захватчиков.

Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и эвакуации мирного населения.

В городе нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. Утрачена связь с портом.

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Фото – EPA-EFE/MAXAR TECHNOLOGIES

Марк Сировой

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