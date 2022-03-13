Осажденный Мариуполь сняли со спутника: фото разрушений
13.03.2022, 03:57
Мариуполь (фото - EPA-EFE/MAXAR TECHNOLOGIES)
Спутник компании Maxar 12 марта снял со спутника Мариуполь, который находится в осаде российских войск. Фото опубликованы European Pressphoto Agency.
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Воронки от артиллерийских обстрелов в полях и поврежденные здания, Жовтневий район, запад Мариуполя.
Пожары в промзоне, Приморский район.
Многоквартирные дома и повреждения на улице Зелинского.
Многоквартирные дома и разрушения в Жовтневом районе.
Больница с повреждениями от авиаудара, западная часть Мариуполя.
- Украинский Мариуполь уже почти две недели находится в блокаде и под непрерывным обстрелом российских захватчиков.
- Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и эвакуации мирного населения.
- В городе нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи. Утрачена связь с портом.
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Фото – EPA-EFE/MAXAR TECHNOLOGIES
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