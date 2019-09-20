Ботоферма отбеливала зама Баканова - Слідство.Інфо

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Ботоферме якобы дали указание оставлять комментарии под новостями и сообщениями о Калюжняке с акцентами на профессионализме

Киевская ботоферма, участники которой писали проплаченные комментарии в интересах Анатолия Гриценко и его партии Гражданская позиция, а также Святослава Вакарчука и партии Голос, делала то же самое в поддержку Анатолия Калюжняка, назначенного первым замом главы управления "К" СБУ. Об этом пишет Слідство.Інфо со ссылкой на внутреннюю отчетность ботофермы.

Согласно сообщению, на ботоферме работал под прикрытием журналист Василий Бидун.

Калюжняк был назначен первым заместителем главного управления "К" СБУ в июне. Он уже занимал аналогичную должность в течение нескольких лет - с 2010-го по 2013 год, а генеральское звание получил от Виктора Януковича незадолго до событий на Майдане. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

По словам экспертов, Калюжняк избежал люстрации. Также журналисты выяснили, что его семья владеет элитной недвижимостью и автомобилями, которые не соответствуют доходам.

Ботоферме, по информации программы, дали указание оставлять комментарии под новостями и сообщениями о Калюжняке с акцентами  на профессионализме и опытности генерал-майора. В частности, комментарии оставлял бот Любомир Кукуруза, пишет Слідство.Інфо.

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Теги: сбу, бот, ботоферма, Иван Баканов, анатолий калюжняк
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