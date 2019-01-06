Бойцы ВСУ с передовой поздравили Украину с Рождеством: видео

Украинские военные, которые сейчас находятся в зоне проведения операции объединенных сил, записали поздравление с Рождеством.

"Когда украинский народ проходит через серьезные испытания, важно сохранять единство в делах и мыслях и упорно работать ради благополучия нашего народа, а также расцвета Украины", - говорится в поздравлении.

Реклама

Военные также подчеркивают, что Рождество - это надежда на спасение, мир и справедливость.

"Пусть в этот праздник замолчат пушки и автоматные очереди. Пусть Рождественская звезда, которая загорается в эту ночь, ведет вас по жизни самым верным путем", - желают Украине наши воины.

Читайте также: ВСУ получили 5 тыс единиц техники от Укроборонпрома: видео