ВСУ получили 5 тыс единиц техники от Укроборонпрома: видео

Укроборонпром за год передал ВСУ около 5 тыс единиц военной техники и прочего вооружения. Об этом в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Более 4,9 тыс единиц нового модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники получила украинская армия от Укроборонпрома в 2018 году. Благодаря новой технике наши военные научились бить точно в цель, не тратя снаряды и время", - написал президент.

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По его словам, в следующем году правительство не будет сбавлять обороты и сделает армию еще сильнее.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром передал ВСУ высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар", "Барьер", "Ольха".