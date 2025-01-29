Будет ли вторая Руина? Исторический LIGA Talk: Мараев, Алферов и Капранов
- Действительно ли Украина стоит на грани новой Руины, повторяя ошибки?
- Как бороться с российскими историческими нарративами на Западе?
- Когда сформировалась украинская нация?
Наиболее актуальны темы. В формате LIGA Talk. На YouTube-канале LIGA.net. В студии:
- Владлен Мараев, историк и автор Youtube-канала "История без мифов";
- Александр Алферов, историк и военный Третьей отдельной штурмовой бригады;
- Виталий Капранов, писатель и автор Youtube-канала "Имени Т.Г. Шевченко".
Этот разговор поможет вам понять, где мы сейчас и что нас ждет дальше.
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