Действительно ли Украина стоит на грани новой Руины, повторяя ошибки?

Как бороться с российскими историческими нарративами на Западе?

Когда сформировалась украинская нация?

Наиболее актуальны темы. В формате LIGA Talk. На YouTube-канале LIGA.net. В студии:

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Владлен Мараев , историк и автор Youtube-канала "История без мифов";

, историк и автор Youtube-канала "История без мифов"; Александр Алферов , историк и военный Третьей отдельной штурмовой бригады;

, историк и военный Третьей отдельной штурмовой бригады; Виталий Капранов, писатель и автор Youtube-канала "Имени Т.Г. Шевченко".

Этот разговор поможет вам понять, где мы сейчас и что нас ждет дальше.

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