  • Действительно ли Украина стоит на грани новой Руины, повторяя ошибки?
  • Как бороться с российскими историческими нарративами на Западе?
  • Когда сформировалась украинская нация?

Наиболее актуальны темы. В формате LIGA Talk. На YouTube-канале LIGA.net. В студии:

  • Владлен Мараев, историк и автор Youtube-канала "История без мифов";
  • Александр Алферов, историк и военный Третьей отдельной штурмовой бригады;
  • Виталий Капранов, писатель и автор Youtube-канала "Имени Т.Г. Шевченко".

Этот разговор поможет вам понять, где мы сейчас и что нас ждет дальше.

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история УкраиныАлександр АлферовВладлен МараевВиталий Капранов