Чи буде друга Руїна? Історичний LIGA Talk: Мараєв, Алфьоров та Капранов
- Чи справді Україна стоїть на межі нової Руїни, повторюючи помилки?
- Як боротись з російськими історичними наративами на Заході?
- Коли сформувалась українська нація?
Найбільш актуальні теми. У форматі LIGA Talk. На Youtube-каналі LIGA.net. У студії:
- Владлен Мараєв, історик та автор Youtube-каналу "Історія без міфів";
- Олександр Алфьоров, історик та військовий Третьої окремої штурмової бригади;
- Віталій Капранов, письменник та автор Youtube-каналу "Імені Т.Г. Шевченка".
Ця розмова допоможе вам зрозуміти, де ми зараз і що нас чекає далі.
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