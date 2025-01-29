Чи справді Україна стоїть на межі нової Руїни, повторюючи помилки?

Як боротись з російськими історичними наративами на Заході?

Коли сформувалась українська нація?

Найбільш актуальні теми. У форматі LIGA Talk. На Youtube-каналі LIGA.net. У студії:

Владлен Мараєв , історик та автор Youtube-каналу "Історія без міфів";

, історик та автор Youtube-каналу "Історія без міфів"; Олександр Алфьоров , історик та військовий Третьої окремої штурмової бригади;

, історик та військовий Третьої окремої штурмової бригади; Віталій Капранов, письменник та автор Youtube-каналу "Імені Т.Г. Шевченка".

Ця розмова допоможе вам зрозуміти, де ми зараз і що нас чекає далі.

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