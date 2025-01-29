  • Чи справді Україна стоїть на межі нової Руїни, повторюючи помилки?
  • Як боротись з російськими історичними наративами на Заході?
  • Коли сформувалась українська нація?

Найбільш актуальні теми. У форматі LIGA Talk. На Youtube-каналі LIGA.net. У студії: 

  • Владлен Мараєв, історик та автор Youtube-каналу "Історія без міфів";
  • Олександр Алфьоров, історик та військовий Третьої окремої штурмової бригади;
  • Віталій Капранов, письменник та автор Youtube-каналу "Імені Т.Г. Шевченка".

Ця розмова допоможе вам зрозуміти, де ми зараз і що нас чекає далі.

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