Что готовит Трамп и почему Украина продолжила транзит российской нефти – Климкин объясняет
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Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и в мире.
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