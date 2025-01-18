Що готує Трамп і чому Україна досі транзитує російську нафту – Клімкін пояснює
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Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.
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