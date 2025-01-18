  • Чому Україна пішла на поступки Польщі в питанні Волинської трагедії?
  • Що історики напишуть про Джо Байдена?
  • Чому США постійно говорять про мобілізацію з 18 років в Україні?
  • Чим важливе перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС?
  • Чому Україна продовжила транзит російської нафти?

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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