Заморозка войны – угроза или шанс? Дональд Трамп – угроза или новые возможности для Украины? Какая экономическая модель нужна Украине в условиях неопределенности? И прошла ли Украина точку невозврата, когда пророссийский реванш невозможен?

Наиболее актуальные проблемы – в формате LIGA Talk на ютуб-канале LIGA.net. Специальные гости:

Лана Зеркаль, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол;

Виталий Портников, журналист и публицист;

Валерий Чалый, дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 годах.

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