Що чекає Україну у 2025 році? Зеркаль, Портников і Чалий — у форматі LIGA Talk
Замороження війни — загроза чи шанс? Дональд Трамп — загроза чи нові можливості для України? Яка економічна модель потрібна Україні в умовах невизначеності? І чи пройшла Україна точку неповернення, коли проросійський реванш неможливий?
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Найбільш актуальні проблеми — у форматі LIGA Talk на ютуб-каналі LIGA.net. Спеціальні гості:
- Лана Зеркаль, дипломатка, надзвичайна та повноважна амбасадорка;
- Віталій Портников, журналіст та публіцист;
- Валерій Чалий, дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках.
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