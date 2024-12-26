Замороження війни — загроза чи шанс? Дональд Трамп — загроза чи нові можливості для України? Яка економічна модель потрібна Україні в умовах невизначеності? І чи пройшла Україна точку неповернення, коли проросійський реванш неможливий?

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