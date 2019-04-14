Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция

Сегодня, 14 апреля, проходят предвыборные дебаты с участием действующего президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок. Его оппонент Владимир Зеленский, который также прошел во второй тур, на стадион не пришел. Трансляцию c НСК ведут телеканал Прямой и страница главы государства в Facebook.

По данным корреспондента LIGA.net, после непродолжительного выступления со сцены перед собравшимися возле НСК людьми, Порошенко отправился в здание на дебаты.

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Для выступления кандидатов в президенты в пресс-центре НСК установлены две трибуны. Порошенко будет ждать Владимира Зеленского до 15:00.

По словам президента, при желании за 40 минут можно доехать к стадиону с любой точки Киева. Это время - регламент выступления президента в пресс-центре Олимпийского для ожидания Владимира Зеленского.

На сцене установлен экран, где транслируется выступление Порошенко.

У стадиона несут службу правоохранители, в том числе конная полиция.

Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК Олимпийский, куда шоумен позвал действующего президента, 14 апреля, потому что 19 апреля, в день, когда это хочет сделать Зеленский, дебаты, согласно закону, должны состояться в студии Суспільного. Зураб Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 кандидаты могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.