День памяти героев Крут. Столетие первых киборгов: видео

Сегодня, 29 января, Украина отмечает День памяти героев Крут - столетие боя под Крутами украинских курсантов с армией большевиков в 1918 году у железнодорожной станции Круты вблизи поселка Круты и села Памятное, что недалеко от Нежина Черниговской области и в 130 километрах от Киева.

В этот день, 29 января, в Киеве состоится допремьерный показ посвященного этим событиям фильма "Круты 1918". Уже на следующей неделе, с 7 февраля, фильм выйдет в широкий прокат. В съемках участвовали около 150 солдат Национальной гвардии Украины.

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Между событиями столетней давности и войной России против Украины в Донбассе нередко проводятся параллели. Неподготовленная украинская армия, которая намеренно ослаблялась пророссийскими силами, в 2014 выступила за независимость Украины против страны-оккупанта, как и киевские курсанты, которые в неравном более пяти часов сражались с армией большевиков 100 лет назад.

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Бой под Крутами состоялся, по разным данным, 29 или 30 января 1918 года. Наступление на Киев четырехтысячного подразделения российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева было задержано на четыре дня отрядом из киевских курсантов, школьников и казаков Свободного казачества - около 400 молодых ребят.

В историческом сражении украинцы уничтожили более 300 захватчиков, однако и сами потеряли до 150 человек убитыми. Те из защитников, которые попали в плен к большевикам, впоследствии подверглись пыткам и издевательствам. На похоронах в Киеве возле Аскольдовой Могилы 27 казненных большевиками украинцев председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский назвал их героями, а поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку всем известный стих "Памяти тридцати".

Вчера, 28 января, украинская музыкальная группа Гайдамаки представила клип на свою версию известной со времен казаков-степняков Поднепровья народной песни "Чорна рілля ізорана", записав ее для саундтрека к драме "Круты 1918". Эта песня стала широко известной после ее включения в киноленту Бориса Ивченко "Пропавшая грамота".

Также в январе украинская певица, исполнительница лемковской музыки, Христина Соловий презентовала клип на песню "Стежечка", который стал одним из саундтреков к фильму "Круты 1918".