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Деоккупировано свыше 1000 населенных пунктов, шесть за вчера – Зеленский: видео обращения видео

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 23:36
Володимир Зеленський (скриншот)
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Силы обороны Украины выгнали российских оккупантов уже из 1015 населенных пунктов, который были захвачено армией РФ с начала полномасштабного вторжения в конце февраля. Об этом в ежедневном обращении к народу сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Плюс шесть [населенных пунктов] за прошлые сутки", – добавил он.

Постепенное освобождение Харьковской области "доказывает, что мы никого не оставим врагу", подчеркнул глава государства.

Новость дополняется...

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Евгений Пилипенко
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