Силы обороны Украины выгнали российских оккупантов уже из 1015 населенных пунктов, который были захвачено армией РФ с начала полномасштабного вторжения в конце февраля. Об этом в ежедневном обращении к народу сообщил президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Плюс шесть [населенных пунктов] за прошлые сутки", – добавил он.
Постепенное освобождение Харьковской области "доказывает, что мы никого не оставим врагу", подчеркнул глава государства.
Новость дополняется...
Читайте также: Путин предлагает Западу остановиться и договориться по Украине – Арестович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии