Силы обороны Украины выгнали российских оккупантов уже из 1015 населенных пунктов, который были захвачено армией РФ с начала полномасштабного вторжения в конце февраля. Об этом в ежедневном обращении к народу сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Плюс шесть [населенных пунктов] за прошлые сутки", – добавил он.

Постепенное освобождение Харьковской области "доказывает, что мы никого не оставим врагу", подчеркнул глава государства.

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Евгений Пилипенко

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