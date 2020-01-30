Депутат Герега не задекларировал виллу в Испании - Слідство

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За это ему грозит либо штраф либо до двух лет тюрьмы

Депутат Верховной Рады, совладелец сети гипермаркетов Эпицентр и Новая линия Александр Герега не задекларировал виллу в муниципалитете Беникасим, Испания. Об этом говорится в расследовании журналистов Слідство.Інфо.

В 2018 году испанское медиа написали о том, что украинские супруги купили две виллы. Слідство выяснило, что эти люди - семья Герег. Два соседних участка в Беникасиме приобрела Галина Герега в 2017 и 2018 годах. Журналисты получили выдержки из реестра на эту недвижимость. В документах указано, что у Галины Гереги есть муж, и это их совместная собственность.

Одну из вилл не задекларировал Александр Герега. Стоимость недвижимости точно не известна, однако местные СМИ сообщают, что цена одной из вилл достигает, вероятно, около шести миллионов евро. 

За недекларирование Гереге может угрожать или штраф или общественные работы, либо - лишение свободы до двух лет. Сам депутат не смог объяснить журналистам, почему не задекларировал зарубежную недвижимость.

  • В 2018 году Гереги заняли 12 место с $530 млн по рейтингу в рейтинге "200 самых богатых людей Украины" журнала Фокус.
  • По данным Комитета избирателей Украины, в октябре 2019 года Александр Герега участвовал в 2% голосований.

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Теги: испания, декларация, недвижимость, Александр Герега, Галина Герега
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