Депутат Гончаренко проиграл спор и переоделся в комика: видео

Депутат, заместитель главы франкции БПП в Верховной Раде Алексей Гончаренко появился в эфире телеканала Прямой в костюме комика Чарли Чаплина.

Свой внешний вид Гончаренко объяснил выдвижением в президенты комика Владимира Зеленского. 23 декабря в прямом эфире политического ток-шоу на том же канале депутат БПП пообещал надеть костюм клоуна, если Зеленский пойдет в президенты.

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Свое сегодняшнее появление Гончаренко в Facebook прокомментировал так: "Мужик сказал - мужик сделал".

"Я сказал, что если это случится, если он (Зеленский - ред.) снимет костюм клоуна-комика, и наденет костюм политика, то я сделаю наоборот. Я сниму костюм политика, и надену костюм клоуна-комика", - заявил депутат в студии Прямого.

В ответ на замечание ведущего, что Чаплин не был клоуном, Гончаренко ответил, что то, что делал Чаплин, было наивысшей формой клоунады.

Напомним, Зеленский объявил, что идет в президенты, в ночь на 1 января этого года.