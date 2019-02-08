Депутат в эфире призвал Насирова лечиться и облил водой: видео

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Экс-глава ГФС заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию

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Народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала ZIK облил подозреваемого в коррупции кандидата в президенты Романа Насирова водой после того, как тот заявил о возможности за год поднять минимальную зарплату в Украине до 15 000 гривень и пенсию - до 5 000 гривень. Об этом сообщает ZIK.

"Вы хотели идти в президенты. Вы пошли? Пошли. Всем кандидатам нужно проходить детектор лжи и психиатрическую больницу. Вы сейчас людям говорите о заработных платах, о пенсии, а при какой власти вы работали?" – спросил Шахов Насирова.

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После этого он сказал, что всем кандидатам надо освежиться, и облил Насирова водой из стакана.

Экс-глава ГФС заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го 2016-ый он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

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Теги: зарплата, выборы, ZIK, роман насиров, сергей шахов
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