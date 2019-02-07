Насиров скрыл $300 000 на счете в Британии - САП

Кандидат в президенты Роман Насиров по меньшей мере три года хранил $300 000 на своем счету в Британии. При этом, он не отобразил их в своих декларациях. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Сообщается, что эти средства Насиров указал только в декаларации кандидата в президенты.
Теперь же антикоррупционная прокуратура требует арестовать средства Насирова.
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.
Также сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты.