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07.02.2019, 16:11

Насиров скрыл $300 000 на счете в Британии - САП

Насиров скрыл $300 000 на счете в Британии - САП - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Антикоррупционная прокуратура требует арестовать счета кандидата в президенты

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Кандидат в президенты Роман Насиров по меньшей мере три года хранил $300 000 на своем счету в Британии. При этом, он не отобразил их в своих декларациях. Об этом сообщает пресс-служба САП. 

Сообщается, что эти средства Насиров указал только в декаларации кандидата в президенты.

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Теперь же антикоррупционная прокуратура требует арестовать средства Насирова.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

Также сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты.

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Теги: коррупция, суд, сап, роман насиров
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