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21.01.2019, 17:35

Выборы 2019. ЦИК зарегистрировала Насирова и Шевченко

Выборы 2019. ЦИК зарегистрировала Насирова и Шевченко - Фото
Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на 21 января зарегистрировано уже 12 кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины выдвиженца от "Укроп" Александра Шевченко и самовыдвиженца экс-главу ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает Украинская правда.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания в понедельник.

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Таким образом, по состоянию на 21 января зарегистрировано уже 12 кандидатов в президенты.

Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты 16 января. Экс-главу ГФС обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го 2016-ый он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.

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Теги: цик, роман насиров, Александр Шевченко, выборы 2019
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