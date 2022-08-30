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Держали в яме, закапывали живым. СБУ установила личности россиян, которые пытали украинца видео

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30.08.2022, 12:59
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Служба безопасности заявила, что идентифицировала российских палачей, из плена которых вырвался житель Киевской области во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Житель Киевской области рассказал, что оккупанты схватили его, после того как нашли в его телефоне антироссийские смс-ки. Они связали ему руки и ноги,  с завязанными глазами бросили в яму и закапывали живым, а откопали после того, как он начал задыхаться. После этого российские оккупанты продержали украинца в яме около шести суток. А когда приблизились ВСУ, украинец совершил побег, россияне открыли по нему огонь и ранили.

СБУ заявила, что установила личности этих российских военных преступников – это трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ:

Александр Борисов, 07.03.1999 г.р.;

Райан Мадяев, 06.06.2002 г.р.;

Максим Сулайндзюга, 25.08.1994 г.р.

Держали в яме, закапывали живым. СБУ установила личности россиян, которые пытали украинца

"Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств россиянам сообщено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны.

СБУ заявляет, что установила данные и возможные места нахождения подозреваемых.

Читайте также: Группу жителей Киевской области подозревают в помощи россиянам во время оккупации Бучи

Наталия Медведева
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сбу военные преступления киевская область
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