Держали в яме, закапывали живым. СБУ установила личности россиян, которые пытали украинца

Служба безопасности заявила, что идентифицировала российских палачей, из плена которых вырвался житель Киевской области во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Житель Киевской области рассказал, что оккупанты схватили его, после того как нашли в его телефоне антироссийские смс-ки. Они связали ему руки и ноги, с завязанными глазами бросили в яму и закапывали живым, а откопали после того, как он начал задыхаться. После этого российские оккупанты продержали украинца в яме около шести суток. А когда приблизились ВСУ, украинец совершил побег, россияне открыли по нему огонь и ранили.
СБУ заявила, что установила личности этих российских военных преступников – это трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ:
Александр Борисов, 07.03.1999 г.р.;
Райан Мадяев, 06.06.2002 г.р.;
Максим Сулайндзюга, 25.08.1994 г.р.
"Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года", – говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств россиянам сообщено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны.
СБУ заявляет, что установила данные и возможные места нахождения подозреваемых.
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