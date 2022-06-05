Военные 43 и 45 отдельных артиллерийских бригад Вооруженных Сил Украины уничтожили склад российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 45 оабр.
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Артиллеристы сообщают, что детонация на складе с вражеским топливом, техникой и боеприпасами продолжалась всю ночь.
Во время атаки оккупантам удалось сбить украинский беспилотник-корректировщик огня, но это не помешало артиллеристам ВСУ точно поразить цели врага.
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