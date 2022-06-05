UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Детонировало всю ночь". ВСУ уничтожили вражеский склад топлива и техники: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 01:25
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

Военные 43 и 45 отдельных артиллерийских бригад Вооруженных Сил Украины уничтожили склад российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Facebook 45 оабр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Артиллеристы сообщают, что детонация на складе с вражеским топливом, техникой и боеприпасами продолжалась всю ночь.

Во время атаки оккупантам удалось сбить украинский беспилотник-корректировщик огня, но это не помешало артиллеристам ВСУ точно поразить цели врага.

Читайте также: На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери врага
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 