Донбасс. Украинский воин уничтожил группу россиян и БМП. Пять минут боя из окопа – видео

Украинский военный на Донбассе уничтожил группу российских оккупантов, которые приехали на БМП и попытались атаковать позиции Сил обороны. Видео опубликовал сегодня, 17 февраля, боец с позывным Predator, который вел этот бой.
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На пятиминутном видео украинский военный из окопа стреляет из двух автоматов, пулемета, РПГ и забрасывает врага ручными гранатами.
Оружие и боеприпасы ему подает другой боец.
Военные отбили атаку россиян и уничтожили БМП.
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