Дубилет уже распорядился снести стены в Кабмине: видео

Новоназначенный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что основной его задачей на этом посту будет повышение эффективности работы Кабмина. Он уже дал первое распоряжение в этом направлении - снести некоторые стены в здании правительства. Об этом Дубилет рассказал в комментарии журналистам.

"Во-первых, эффективная работа правительства. Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить коэффициент полезного действия украинского правительства, потому что сейчас, к сожалению, многие люди тратят свои таланты, копаясь в бумажках. Я вижу, что можно это делать гораздо эффективнее, прозрачнее", - сказал Дубилет.

По его словам, в Кабмине будут внедрены дашборды (документ с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, элементами инфографики) и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.

"Мы хотим сделать так, чтобы абсолютно у всех руководителей всех рангов был дашборд и KPI, и все понимали, кто насколько хорошо или плохо справляется со своими задачами", - сказал Дубилет.

Он отметил, что хочет, чтобы показатели эффективности "сводились к росту ВВП, индекса счастья и других действительно существенных вещей".

Дубилет рассказал, что уже издал первое распоряжение – снести стены между проходами в Кабмине. По его словам, сейчас перемещаться в здании правительства неудобно – "везде преграды". Министр отметил, что это также символический шаг к работе Кабмина как единой команды.

Рада поддержала назначение соучредителя Monobank Дубилета на должность министра Кабинета министров.

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