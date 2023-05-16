Бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев охарактеризовал кризисную ситуацию в РФ после введения санкций – резервов для финансирования дефицита бюджета хватит на год, а потом придется прибегать к займам. Об этом россиянин сказал на финансовом форуме в Екатеринбурге, передает The Insider.
"Не то плохо, что мы в ж*пе, а что мы решили в ней обустраиваться", – заявил Нечаев, говоря об отсутствии действий со стороны российских властей по предупреждению кризиса.
Его фразу зрители встретили парой смешков и несколькими хлопками.
Он подчеркнул, что ушедший из России Макдональдс можно заменить блинами, а высокотехнологичную продукцию — нет.
Нечаев предрек финансовый кризис в РФ, а среди его причин назвал превышение годового плана дефицита федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2023 года.
"Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако затем придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов", – подчеркнул экономист.
Нечаев был первым министром экономики в России, занимал пост с февраля 1992-го по март 1993 года.
- Дефицит бюджета Российской Федерации за первые четыре месяца превысил план за весь 2023 год.
- В январе в России зафиксировали рекордный дефицит федерального бюджета – около $25 млрд.
- Декабрь 2022 года Россия закончила с абсолютно рекордным дефицитом федерального бюджета – $56 млрд.
- Только в январе и феврале 2023 года Россия потратила 2 трлн рублей ($26 млрд) на военный сектор, что на 282% больше, чем за тот же период в прошлом году.
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