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Экс-министр экономики РФ: Не то плохо, что мы в ж*пе, а что мы решили в ней обустраиваться видео

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16.05.2023, 15:52
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Бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев охарактеризовал кризисную ситуацию в РФ после введения санкций – резервов для финансирования дефицита бюджета хватит на год, а потом придется прибегать к займам. Об этом россиянин сказал на финансовом форуме в Екатеринбурге, передает The Insider.

"Не то плохо, что мы в ж*пе, а что мы решили в ней обустраиваться", – заявил Нечаев, говоря об отсутствии действий со стороны российских властей по предупреждению кризиса.

Его фразу зрители встретили парой смешков и несколькими хлопками.

Он подчеркнул, что ушедший из России Макдональдс можно заменить блинами, а высокотехнологичную продукцию — нет.

Нечаев предрек финансовый кризис в РФ, а среди его причин назвал превышение годового плана дефицита федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2023 года.

"Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако затем придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов", – подчеркнул экономист.

Нечаев был первым министром экономики в России, занимал пост с февраля 1992-го по март 1993 года.

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Наталья Медведева
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