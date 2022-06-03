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Есть три слова, ради которых в течение 100 дней мы боремся – видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 21:36
Скриншот с видео
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю сотого дня войны.

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Он напомнил слова, которые за время полномасштабного вторжения России вошли в лексикон украинцев.

"Есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина", – сказал президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский
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