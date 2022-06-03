Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю сотого дня войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил слова, которые за время полномасштабного вторжения России вошли в лексикон украинцев.

"Есть три слова, ради которых в течение ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина", – сказал президент.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.